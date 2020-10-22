Young Boys - AS Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Young Boys - AS Roma arasındaki maçtır. Peki Young Boys - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

YOUNG BOYS - AS ROMA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Young Boys - AS Roma UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

YOUNG BOYS - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Young Boys - AS Roma maçı Bein Sports 4 kanalında yayınlanacaktır. Maç ayrıca Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarında da yayınlanacaktır.

YOUNG BOYS - AS ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İsviçre Stadyumu, Bern'da oynanacak.