Yonca, bugün boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü (2)

BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLARBalıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

04.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:37

BUGÜN ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLAR

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Yonca Demir ile katil zanlısı eski eşi Sercan Tatarka'nın bugün anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı. Bugün görülen dava sonucu boşanan Demir ile Tatarka'nın 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cami önünde ikili arasında hararetli bir tartışma yaşandı. Bunun üzerine Sercan Tatarka kamyonetten tabancayı aldı ve ateş etmeye başladı. 

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