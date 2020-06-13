Yayaya çarpan sürücü, beraberindeki 2 kişiyle aracı bırakıp kaçtı

Bahçelievler'de, yol kenarında yürüyen adama otomobil çarptı. Şahıs yere yığılırken, araçtakiler otomobili yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 01.15 sularında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında yürüyen adama, Zeytinburnu istikametine giden henüz sürücü kimliği belirlenemeyen 34 ZH 6995 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz adam yere yığılırken, otomobildeki 3 kişi yol kenarına park edip kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapatarak araç üstünde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yol trafiğe açılırken polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan kimliği öğrenilemeyen şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.