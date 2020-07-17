Yol kenarında baygın halde bulunan kadının darbedildiği ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen olayda, darp edilerek yol kenarına atılan genç kadını vatandaşların dikkati kurtardı. Jandarma ekiplerini harekete geçiren gelişmeye neden olan kişi veya kişileri arama çalışmaları başlatıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kadını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAYGIN HALDE YOL KENARINA ATILDI

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darbedildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. Ekipler, genç kadını bu hale getiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.