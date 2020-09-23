Yol Arkadaşım oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım filmi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

Filmin ilk vizyon tarihi 27 Ekim 2017'dir.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Oğuzhan Koç

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Emre Kınay

YOL ARKADAŞIM KAMERA ARKASI

Yönetmen: Bedran Güzel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak

Yapımcı Firma : BKM Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım