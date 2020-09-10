YLSY 2020 başvurusu ne zaman? MEB YLSY başvuru nasıl yapılır?

2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler için başvuru ve tercih kılavuzu yayımlandı. Yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.

2020 YLSY BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında (Başvurular 18 Eylül 2020 tarihinde saat 17.00'da sona erecektir) Bakanlığımızın http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapacaklardır. REBUS "YLSY Başvuru Ekranı" 10 Eylül 2020 tarihinde adaylara açılacaktır.

2020 YLSY BURS BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA;

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2020 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 750 öğrenci gönderilecektir.