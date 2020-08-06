Üniversite tercihleri başladı! YKS tercih tarihleri: ÖSYM YKS tercih kılavuzu 2020

YKS maratonunun sona yaklaşılırken, üniversite tercihleri hangi gün yapılacak merak edilenler arasında bulunuyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin YKS tercih ekranını adaylara sundu. 2020 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ölçme, seçme ve Yerleştirme Merkezi'de (ÖSYM) yer alan bilgiye göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanması sonrası tercihlerini yapmaya hazırlanan öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacak.

Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2020 YKS TERCİH EKRANI...

YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sınava giren adaylar, aldıkları puanı ve mezun olunan okul türünü baz alarak tercih yapabilecekleri tabloyu belirleyecek ve bu tablo üzerinden gidilmek istenen program seçilecek. Seçilen programın koudu, adı, bağlı olduğu üniversite/fakülte/yüksekokul bilgileri ÖSYM'nin açtığı sisteme girilecek. Tercih sürecinin hemen öncesinde adayların doğru tercih yapmaları amacıyla yayımlanan tercih kılavuzundan okullar ve böllümler seçilmelidir.

YKS TERCİH KILAVUZU 2020...

ÜNİVERSİTE BÖLÜM KONTENJANLARI

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353