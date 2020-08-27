YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS tercih sonucu sorgulama ekranı: YKS boş kontenjanlar

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının ardından sayısal verileri de öğrencilerin erişimine açtı. Buna göre yerleşen öğrenci sayısı, boş kontenjan sayısı gibi değerler görülebilecek. Öte yandan üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. İşte, tüm detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

İlk yerleştirme sonuçları açıklandı fakat YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte kayıt yaptırmayan adayların ardından boş kalan kontenjanlarla belli olacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI...

YKS BOŞ KONTENJANLARI

Üniversite kayıtlarına sayılı günler kala ilk yerleştirmenin ardından boş kontenjan oranları belirlendi. Buna göre;

Devlet Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 11.749

Vakıf Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 10.578

K.K.T.C Üniversiteleri lisans boş kontenjanları: 3.850

Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler lisans boş kontenjanları: 492

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

ÖSYM, öğrencilerin yerleştikleri okullara kayıt işlemine dair de açıklamada bulundu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2020 YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Veriler...