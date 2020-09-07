YKS boş kontenjanlar 2020: YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

Binlece öğrencinin gözü ÖSYM'den gelecek YKS ek tercih tarihinde. YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite eğitimi için sabırsızlanan gençlerden, ilk tercihlerinde bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihlerini sorguluyor. İşte, ayrıntılar...

2020 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri sonrası herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemini bekliyor. 2020 YKS ek tercihleri için ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin de başlaması bekleniyor.

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı ve ek tercihler de 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmuştı. 2020 ek yerleştirmelerinin de Eylül ayı içinde alınması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Heyecanla ek yerleştirme sürecini bekleyen adaylar, açıklanacak tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak tercihlerini yapacaklar.

YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.

Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı..

YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.