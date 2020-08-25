YKS açıklandı mı? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuç sorgulama e

ÖSYM başkanı Prof. Halis Aygün'ün YKS mesajı sonrası YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuç sorgulama ekranı konuları araştırıldı. Peki, YKS açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ancak henüz YKS tercih sonuçları açıklanmadı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz hafta içerisinde Halis Aygün tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada YKS tercih sonuçları için 24-28 Ağustos haftası işaret edilmişti.

ÖSYM'ye yönelik paylaşımların ardından ilk açıklama, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YKS tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

2020 YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.