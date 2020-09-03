Yılda iki kez yapılan TUS 2. dönem başvuruları ne zaman? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? TUS sınavı saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları bugün son bulamakta. TUS 2. dönem başvurusu nasıl yapılır?

TUS SINAVI'NA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam edenlerin sınava başvurabileceği gibi 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunanlar da başvuru yapabilir.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) Başvuru Kılavuzu için tıklayınız!

TUS B AŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.