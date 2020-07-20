Yeşim Salkım'dan mayo paylaşımı geldi Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Yeşim Salkım mayolu fotoğrafını paylaştı. Dikkat çekici bir de not ekleyen Salkım, "Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var" ifadesini kullandı.

20.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:31

Mayolu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, filtre uygulayan ünlülere göndermede bulundu. Salkım, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim" dedi.

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YEŞİM SALKIM'DAN MAYO PAYLAŞIMI GELDİ

Tatil sezonu devam ederken mayolu fotoğrafını paylaşanlar kervanına Yeşim Salkım da katıldı. Güneşlendiği anlarda çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Salkım, "O zaman ful şopsuz. Siz yazmadan söyleyeyim; evet sarkmışım, hatta selülitlerim var ve ben iki kız çocuğu annesiyim" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım'ın paylaşımına düştüğü not güzel görünmek adına fotoğraflarına filtre uygulayan ünlü isimlere gönderme olarak nitelendirildi.

İşte Yeşim Salkım'ın paylaştığı fotoğraflar;