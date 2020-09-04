Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı oyuncuları ve Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı özeti!

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YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (İngilizce: Avengers: Infinity War), Marvel Comics' in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmış, on dokuzuncu Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi.

Marvel'ın en karizmatik süper kahramanları yeni maceralarında bir kez daha bir araya geliyor. Güçlü ekip bu kez korkunç titan Thanos'a karşı savaşacaklar. Avengers serisinin sonsuzluk savaşı temalı Infinity War hikâyesi, 27 Nisan 2018'de vizyona girmiştir.

Konusu :

Sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, şu zamana kadar dünyanın uğradığı en büyük tehdidi oluşturmuştur. Steve Rogers ve Tony Stark arasında geçen olayda ikiye bölünen süper kahramanlar, bu tehdit karşısında yeniden bir araya gelerek güçlerini birleştirmeye karar verir. Dünyanın kaderi artık bu savaşın sonucuna bağlıdır.

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

• Robert Downey Jr. - Tony Stark/Demir Adam

• Chris Hemsworth - Thor

• Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

• Chris Evans - Steve Rogers/Kaptan Amerika

• Scarlett Johansson - Natasha Romanoff / Black Widow

• Benedict Cumberbatch - Dr. Stephen Strange

• Don Cheadle - James "Rhodey" Rhodes / War Machine

• Tom Holland - Peter Parker/Örümcek Adam

• Chadwick Boseman - T'Challa/Kara Panter

• Paul Bettany - Vision

• Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff / Scarlet Witch

• Jeremy Renner - Clint Barton / Hawkeye

• Chris Pratt - Peter Quill / Star-Lord

• Sebastian Stan - Bucky Barnes / Winter Soldier

• Tom Hiddleston - Loki

• Idris Elba - Heimdall