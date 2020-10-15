Yeni Sezon Tesettür Giyimde En Çok Tercih Edilen Renkler Neler?

Renk seçimine muhafazakar giyimi tercih etmiş kadınlar oldukça dikkat ederler. Çünkü bazı durumlarda fazla renk kullanımı örtünmenin amacından çıkmış olabilir. İşte bu durumlara mahal vermemek için giyim konusunda renk başlığı oldukça önem taşır.

TEK RENK GİYİNME KURALI

Tek renk giyinmeyi tercih etmek her zaman için basit bir seçenektir. Ancak tek renk kuralının da kendi içinde bir takım kurallarla çevrilidir. Örneğin tek renk bir takım giydiğiniz de aşırı iri aksesuarlar takmamanız tercih edilir. Çünkü bu durum görüntünün iyice karmaşık olmasına sebep olacaktır.

PATLAK RENKLERDEN KAÇMALI MIYIZ?

Aslında bakarsanız muhafazakar giyimde patlak renkleri kullanmayı pek tercih etmemiz tavsiye edilir. Ancak durum bundan oldukça farklıdır. Tek bir ürün olmak şartıyla patlak bir renk kullanmak her zaman yeğdir. Ve inanın şık duracaktır.

KOYU RENKLERİN KULLANIMI?

Koyu renkler adeta bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkar. Bu noktada koyu diyerek sadece siyahı ele almak hata olacaktır. Koyu lacivert koyu yeşil hatta siyaha çalan koyu bordo, her sezon olduğu gibi bu sezonda revaçta. İster tek renk olarak uygulayın, isterseniz kombininizde her birini kullanın. Bu renkler sizi üzmeyecek ve gündelik hayatınızda hep sakin ve şık bir çizgi yakalamanızı sağlayacak.