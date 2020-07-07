Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak! Gökhan Töre dönüyor...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

07.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:07

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.


BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.