Yeni kurulacak 3. siyasi partinin ismi belli oldu: Yenilik Partisi

Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Partinin kurucusu ve başkanı CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz oldu.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'nın DEVA Partisi'nden sonra yeni bir parti daha kuruluyor. CHP'den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

Kurucu üyelerden olan Nazım Özer ve beraberindeki 3 kişi, İçişleri Bakanlığı'na gelerek "Yenilik Partisi"nin kuruluş dilekçelerini bakanlığa takdim etti.

PARTİ KURULDUKTAN SONRA ANITKABİR'E ÇIKACAKLAR

Bakanlığa girmeden önce basın açıklamalarında bulunan Nazım Özer, "Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin bir yeniliğe ihtiyacı vardı, bu yeniliğe talibiz. Partimizin içerisinde gençlere ve bayanlara olabildiğince fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz. Evraklarımızı İçişleri Bakanlığı'na teslim ettikten sonra saat 16.00'da bütün kurucu ekibimiz ve ailelerimiz Aslanlı Yolda buluşup Ata'mızın huzuruna çıkmak gibi bir programımız var" şeklinde konuştu.

YENİLİK PARTİSİ'NİN İSMİ NEREDEN GELİYOR? İSMİNİN ANLAMI NE?

Partinin isminin "Yenilik Partisi" olduğunu söyleyen Özer, "Genel Başkanımız daha detaylı sorulara cevap verecektir. Yeniliğe ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Partimizin adı da, 'Yenilik Partisi' oldu. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Öztürk Yılmaz

YENİLİK PARTİSİ KURUCUSU ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Ardahan'da dünyaya gelen Öztürk Yılmaz, Ardahan Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.

1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. Yurt dışında, T.C. Bişkek Büyükelçiliği, T.C. Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde Müsteşar olarak görev yaptı. T.C. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. CHP Kurultayında PM Üyeliğine seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. AB'nin Kalkınma ve Entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) yüksek lisans yaptı. İngilizce tez konusunda AB'nin Kosova ve KKTC'ye dönük farklı yaklaşımını değerlendirdi. Ayrıca Sıla Üniversitesi Rusça Bölümü sertifikalıdır.

26. Dönemde Ardahan Milletvekili seçildi. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi. Öztürk Yılmaz 20 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ihraç edildi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA