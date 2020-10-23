Yeni koronavirüs önlemleri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'nın koronavirüs vaka oranlarının artışına dair yapılan toplantı sonrası değindiği konuların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul'da gözlenen artış sonrası maske, mesafe ve temizlik vurgusu yinelenirken, yeni önlemler üzerinde de duruluyor. İşte, detaylar...

YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ GELECEK Mİ?

Artan virüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtlayarak, ''Erdoğan, "Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'ndan ne gibi tedbirler bildirilecek, ona göre adımlarımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantı da, covid-19 virüsünün şehirdeki durumu değerlendirdi. Buna göre Koca, ''İSTANBUL Valisi Sn. Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Sn. Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık.'' şeklinde açıklamada bulundu.

Twitter'dan yapılan paylaşımın devamında: ''İSTANBUL'DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz.

İstanbul'da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.'' dedi. İl il koronavirüsün seyri incelenirken sokağa çıkma yasağına dair henüz bir açıklama veya uygulama bulunmuyor.