Yeni Hayat 4. bölüm yeni bölüm izle! Yeni hayat 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler? Yeni Hayat konusu ne?

Yeni dizi, Yeni Hayat Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Yeni Hayat konusu ne? Serkan Çayoğlu; Melisa Aslı Pamuk; Tayanç Ayaydın; Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Yeni Hayat 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni Hayat 4. bölüm kesintisiz izle!

YENİ HAYAT 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adem ve Yasemin'in yakınlaşması Timur'un dikkatinden kaçmaz. Yasemin, Adem'e karşı Timur'dan kurtulmanın peşindedir.

Yasemin ve Adem arasında engellenemeyen yakınlaşma devam ederken Nevin'in sır gibi sakladığı gerçek gün yüzüne çıkmaya başlar. Adem, Nevin'in sakladığı gerçekle ne zaman yüzleşecek? Yasemin, yeni bir hayat kurmak için Adem'in engelinden kurtulabilecek mi?

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk yer alırken, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi gibi isimler var.

YENİ HAYAT YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Hayat dizisi 20.00'de Kanal D ekranlarında başlayacak.

YENİ HAYAT 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ HAYAT 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



YENİ HAYAT 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni hayat 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.