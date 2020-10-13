Yeni çıkan Apple iPhone 12 özelikleri nedir? Fiyatı ne kadar? Türkiye'de iPhone 12 ne zaman satılacak? Ne zaman çıkar?

Merakla beklenen iPhone 12'nin fiyatları açıklandı! iPhone 12'nin yurt dışı fiyatları 699 dolardan 1449 dolara kadar özelliğine göre farklılık göstermektedir. Peki iPhone 12 ne kadar? Türkiyede iPhone 12 kaç tl olacak? iPhone 12 özellikleri ne olacak? iPhone 12 kaç GB olacaktır? iPhone 12 hafızası ne kadar olacak? iPhone 12 ekran özelliği nedir?

İPHONE 12 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle iPhone lansmanı ertelenen iPhone 12, Apple'ın yeni etkinliği ile tanıtılacak. Iphone 12 serisi 13 Ekim tarihinde tanıtılacak ve ön siparişleri 16 Ekim tarihinde başlayacak. 23 Ekim itibariyle mağazalardaki yerini alacak.

TÜRKİYE'DE İPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

İphone 12 telefonların ülkemizde henüz ne zaman çıkacağı belli olmadı. Fakat ön siparişlerin 16 Ekim 2020 Cuma günü başlanması bekleniyor.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

iPhone 12 Mini Özellikleri:

Ekran : 5.4-inch BOE OLED Super Retina

RAM : 4GB

Gövde : Alüminyum

Arka Kameralar : Çift kamera

Depolama Alanı : 64GB, 128GB, 256GB

Fiyatlandırması : $699, $799, $899

iPhone 12 Max Özellikleri:

Ekran : 6.1-inch BOE OLED Super Retina

RAM : 4GB

Gövde : Alüminyum

Arka Kameralar : Çift kamera

Depolama Alanı : 64GB, 128GB, 256GB

Fiyatlandırması : $799, $899, $999

iPhone 12 Pro Özellikleri:

Ekran : 6.1-inch Samsung OLED Super Retina XDR with ProMotion and 10-bit Color Depth

RAM : 6GB

Gövde : Paslanmaz çelik

Arka Kameralar : Üçlü kamera

Depolama Alanı : 128GB, 256GB, 512GB

Fiyatlandırması : $999, $1,099, $1,299

iPhone 12 Pro Max Özellikleri:

Ekran : 6.7-inch Samsung OLED Super Retina XDR with ProMotion and 10-bit Color Depth

RAM : 6GB

Gövde : Paslanmaz çelik

Arka Kameralar : Üçlü kamera + Lidar

Depolama Alanı : 128GB, 256GB, 512GB

Fiyatlandırması : $1,099, $1,199, $1,399

İPHONE 12 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 yurt dışı fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır:

iPhone 12 mini 64 GB - 699$

iPhone 12 mini 128 GB - 749$

iPhone 12 mini 256 GB - 849$

iPhone 12 64 GB - 799$

iPhone 12 128 GB - 849$

iPhone 12 256 GB - 949$

iPhone 12 Pro 128 GB - 999$

iPhone 12 Pro 256 GB - 1.149$

iPhone 12 Pro 512 GB - 1.349$

iPhone 12 Pro Max 128 GB - 1.099$

iPhone 12 Pro Max 256 GB - 1.249$

iPhone 12 Pro Max 512 GB - 1.449$

İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Henüz Türkiye'de ne kadar fiyattan satılacağı bilinmiyor. Kesinleştiğinde haberimizde ekleyeceğiz.

Ayrıca yurt dışında şuanki dolar kurundan iPhone 12 fiyatı 799 dolar yani 6.326 TL'ye denk gelmektedir. Tabii ki bu dediğimiz gibi yurt dışı fiyatı olacaktır. Ülkemizdeki satış fiyatı henüz netleşmedi.