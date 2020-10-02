YDUS 2020 başvuruları başladı! YDUS başvuru kılavuzu: 2020 YDUS kontenjanları

2020 YDUS başvuruları 02-12 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Başvuruyu tamamlayabilmek adına adaylar, YDUS başvuru ücreti olan 400 TL'yi belirlenen bankalara ödemek zorundadır. YDUS başvuru ekranı...

YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2020 YDUS BAŞVURU EKRANI...

YDUS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, yayımlanan kılavuzda yer alan bilgiye göre 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDUS BAŞVURU KILAVUZU...

2020 YDUS KONTENJAN TABLOSU...