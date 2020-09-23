YDS ne zaman yapılacak? YDS tarihleri, YDS konuları neler? YDS sınav tarihi ve YDS / e-YDS hakkında merak edilenler
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı / YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS puanının geçerlilik süresi ne kadar? YDS ne zaman yapılacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı / YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS ne zaman yapılacak?
YDS'NİN AÇILIMI NEDİR? E YDS NEDİR?
YDS veya tam adıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.
YDS KONULARI NELERDİR? YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI KONULARI
Kelime / Phrasal Verb Soruları
Tense / Preposition / DilbilgisiSoruları
Cloze Test Soruları
Cümle Tamamlama Soruları
Çeviri Soruları
Paragraf Soruları
Diyalog Tamamlama Soruları
Yakın Anlamlı Cümle Soruları
Paragraf Tamamlama Soruları
Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları
YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
YDS'ye başvurabilecekler:
KPSS lise adayları
KPSS önlisans adayları
Üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar
KPSS lisans adayları
KPSS A grubu adayları
Kamu personelleri
Yüksek lisans adayları
Araştırma görevlisi olmak isteyenler
Doktora adayları
Doçent adayları
Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler
Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler
YDS NE ZAMAN? YDS SINAV TARİHİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı / 2020-YDS 27.09.2020 tarihinde yapılacak.
YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?
Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS ya da e-YDS puanlarının bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını diledikleri zaman kullanabilirler.
YDS veya e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için ise puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.
Ancak ÖSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Bu sebeple başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresine dikkat edilmelidir.