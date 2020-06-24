Yazın yetişen meyveler nelerdir? Yazın yetişen sebzeler nelerdir? Neden mevsimsel beslenmeliyiz?

Vücudun direncini koruması ve bağışıklık kazanması için pek çok yiyecekte bulunan vitaminlere ihtiyacı vardır. Yaz aylarında yetişen meyve ve sebzeler ile bu vitaminleri karşılayabiliriz. Sıcak günlerde ter ile kaybettiğimiz mineralleri ve enerjiyi alabileceğimiz; yazın yetişen meyveler nelerdir, yaz mevsiminde yetişen sebzeler nelerdir, yaz meyve sebzeleri nelerdir? Haberimizin detaylarında.

Her mevsime özgü bazı sebze ve meyveler vardır. Meyve ve sebzeleri çıktığı sezonda yemek daha doğal ve daha sağlıklı bir seçimdir. Günümüzde çoğu kişi tükettiği meyve ve sebzelerin organik olmasına dikkat ettiği için besinlerin hangi mevsimde çıktığı merak edilen bir konu haline gelmiştir.

Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler hem daha taze, hem daha lezzetli hem de daha ucuz olur. Yaz aylarında rengarenk meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı. Yaz mevsimi denince akla ilk karpuz geliyor ama sadece bununla sınırlı değil yaz mevsiminin güzel meyveleri. Sıhhatli ve dinç bir yaz mevsimi geçirmek için tüketebileceğiniz birçok meyve ve sebze vardır.

YAZIN YETİŞEN MEYVELER NELERDİR?

Kiraz

Nektarin

Şeftali

Üzüm

Yeşil erik

Malta eriği

Kayısı

Vişne

Mürdüm eriği

Üzüm

Karpuz

Kavun

İncir

Karadut

Böğürtlen

Ahududu

Kiren

YAZIN YETİŞEN SEBZELER NELERDİR?

Marul

Kabak

Taze fasulye

Enginar

Dolmalık biber

Taze sarımsak

Sivribiber

Domates

Salatalık

Börülce

Mısır

Semizotu

Bamya

Patlıcan

YAZ SEBZELERİ İLE YAPILACAK YEMEKLER NELERDİR?

İmam bayıldı

Kabak spagetti

Biber dolması tarifi

Zeytinyağlı taze fasulye

Baklalı enginar

Zeytinyağlı semizotu yemeği

Bamya yemeği

Kuru börülce yemeği

Domates çorbası

YAZ MEYVELERİ İLE YAPILACAK HAFİF TATLILAR NELERDİR?

Yaz meyvelerini keklerinize, yoğurtlu hafif ara öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Bunun yanında yapabileceğiniz bazı tatlılarda vardır. Bunlara örnek olarak;

Waffle

Dondurma

Balkabağı tatlısı

Meyveli muhallebi

Hafif süt burger

Cevizli incirli sütlaç

Ayva jölesi

Bitter çikolatalı meyve salatası

Vişneli meyve soslu etimek tatlısı

Meyveli tartolet

YAZIN YETİŞEN MEYVE VE SEBZELERİ NASIL DAHA SAĞLIKLI TÜKETİRİZ?

Yaz mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler, sıcak hava nedeniyle tezgahlara gelene kadar kötü olabilir. Bu yüzden taze olarak getiren yerleri özenle araştırmanızı ve almanızı öneririz.

Bilinçli tüketici olarak bir sebze veya meyvenin iri olması veya parlak olmasına bakmamak gerekir. Aynı zamanda uzun yollardan tezgahlara ulaşan ürünlerin ezilmemiş olmasına da dikkat etmelisiniz.

Yaz meyveleri ara öğün olarak tercih edebileceğiniz besinlerdir, çok vitaminli ve sulu olan bu meyveler vücudunuzun kaybettiği suyu da dengeler. Meyveleri sade tüketebileceğiniz gibi yulaf, smoothie veya yoğurtla da tercih edebilirsiniz. Böylece hem doyurucu hem sağlıklı hem de besleyici bir öğün yapmış olursunuz.

Yazın yetişen sebzeler arasında kuşkusuz en önemlisi domatestir. Yaz aylarında konserve salça kullanmak yerine taze domates suyu kullanarak çok daha sağlıklı bir yemek hazırlayabilirsiniz. Paketlenmiş gıdalardan belki de en çok kullandığımız olan salça yerine, domates güzel bir seçenek sunmaktadır. Domatesi rendeleyerek, küp küp doğrayarak veya domates suyu olarak kullanabilirsiniz.

Yaz sıcaklarında hafif yemek isteyenler için yazın yetişen sebzeler ile pek çok salata hazırlayabilirsiniz. Semizotu, marul ile yoğurtlu salatalar yapabilir; üzerine de biraz ceviz ekleyerek hafif bir öğün hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağlı enginar da tam yazın tüketebileceğiniz bir yemek olarak sofralarınızda yerini alabilir.

KIŞ MEYVELERİ NELERDİR? KIŞ SEBZELERİ NELERDİR?

C vitaminine en çok ihtiyaç duyduğumuz mevsimde, c vitamini ile yüklü pek çok meyve vardır. Kivi, nar, greyfurt, mandalina, portakal, elma ve ayva bu mevsimde tezgahlardaki yerini alır.

Kış mevsimi sebzeleri; lahana, pırasa, karnabahar, brokoli, kereviz gibi zeytinyağlı yapılabilecek ve vitamin deposu sebzelerdir. Bunlara ek olarak yer elması, balkabağı, kara lahana, havuç, ıspanak, pazı ve turp gibi sebzelerde kış mevsiminde tüketmek için uygundur.

İLKBAHAR MEVSİMİNDE YETİŞEN MEYVE VE SEBZELER NELERDİR?

Çilek, limon, kayısı, üzüm, çağla en merakla beklenen meyvelerden. Yaz sebzeleri arasında kuşkonmaz, barbunya, bezelye, maydanoz, fesleğen, arpacık soğan, enginar bulunur.

SONBAHAR MEYVE VE SEBZELERİ NELERDİR?

Sonbaharın başlangıcı ile nar, mandalina, portakal, şeftali, muz, elma tezgahlarda yerini alır. Sonbahar sebzeleri arasında ıspanak, pırasa, havuç, mısır, kıvırcık, yeşil bitkiler, turp, biber türleri, kereviz ve mantar bulunur.

NEDEN MEVSİMSEL BESLENMELİYİZ?

Mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerin besleyici değeri daha yüksektir. Doğa şartlarına uygun zamanda yetişen ürünlere daha az insan etkisi değer. En önemlisi ise, insan vücudunun mevsime göre hangi meyveye sebzeye ihtiyacı olduğu değişmektedir. Mevsiminde yetişen ürünlerle vücudunuza ihtiyacı olan vitaminleri verebilirsiniz. Bunlara ek olarak daha ekonomik olarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Mevsimlerine göre meyve ve sebze tüketmek daha sağlıklı ürünler yemenize yardımcı olacaktır.