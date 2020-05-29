Yaza formda girmenizi sağlayacak öneriler

Yaz mevsimini doyasıya yaşamak için fit ve zinde olmalısınız. Bunun için de bahar aylarından itibaren hazırlıklar yapmalısınız. İşte yaza formda girmeniz için bahar mevsiminde yapmanız gerekenler.

BOL BOL SU TÜKETİN

Vücudumuz günlük 2,5 / 3 litre suya ihtiyaç duyar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu düzenli olarak aldığınızda toksinler ve ödemleri atacaksınız. Yeterli su tüketimi aynı zamanda elektrolit dengesini sağlayarak metabolizmanın sağlıklı işlemesine yardım eder. Sağlıklı bağırsak hareketleri için de bol su tüketimine önem vermelisiniz.

POSALI BESİNLER

Bol posalı besinler, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme için önemlidir. Meyve sebzelerden günlük 5 porsiyon tüketerek beslenme programınızı sağlıklı hale getirmiş olacaksınız. Bunun yanında kuru baklagil tüketimi de bu ihtiyacınızı giderecek önemli besin kaynaklarındandır. Bol posalı besinler tükettiğinizde kan şekeriniz dengelenecek, bağırsak florası düzene kavuşacak ve kilo vermeniz kolaylaşacak.

ARA ÖĞÜNLERE YER VERİN

Ara öğünleri beslenme programınızda yer verdiğinizde kan şekerini dengeleyici bir alışkanlık edinmiş olacaksınız. Ara öğün için bir avuç leblebi ya da bir iki adet ceviz yeterli olacaktır. Bu atıştırmalarla öğünlerde fazla yemek yemeyi de engellemiş olacaksınız.

KARBONHİDRATLI BESLENİN

Karbonhidratlar, vücudumuzun temel enerji kaynağıdır. Bu yüzden bahar döneminde karbonhidratlı beslenmeye önem vermelisiniz. Karbonhidrat alımı için sağlık besinleri tüketmeli, basit karbonhidrat olarak bilinen un ve şeker gibi gıdalardan uzak durmalısınız.

SAĞLIKLI YAĞ ASİTLERİ ALIN

Omega 6 ve omega 3 vücudumuz için faydalı olan yağ asitleridir. Vücut sağlığınız için oldukça önemli olan yağ asitleri, ruh bede sağlığınızı direkt olarak etkilemektedir. Keten tohumu, ceviz, fındık ve deniz ürünleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

PROBİYOTİKLERE DİKKAT

Süt ve süt ürünleri tüketimi, bağırsak florası için önemlidir. Yoğurt, kefir ve süt gibi besinlerle vücudunuz için gerekli olan probiyotiği almış olacaksınız.

BİTKİ ÇAYLARI

Metabolizmayı hızlandıran bitki çayları aynı zamanda ödem atmanıza yardım edecek. Günlük 3 fincan beyaz çay ya da yeşil çay tüketimi ile kilo verme süreciniz daha verimli hale gelecektir.

YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Kilo kontrolünün en büyük düşmanı, bildiğiniz gibi yağlı besinlerdir. Yemeklerinizde yağ kullanırken ölçüyü kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Beslenme programınızdan kızartılmış besinleri ve dışarıda satılan hazır gıdaları çıkarmanız gerekiyor.

EGZERSİZLERİ İHMAL ETMEYİN

Fiziksel sağlığınızı olduğu gibi ruhsal sağlığınızı da olumlu yönde etkileyen egzersizler, bahar döneminde bir kat daha önem kazanıyor. Yürüyüşler, koşular, ofis içi egzersizler ve salon sporları yapabileceğiniz aktivitlerdendir.