Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır?

Yaz geldi ve tatil planları yapıldı. Biletler gidiş dönüş ayarlandı, güneş kremleri, güneş gözlükleri, parmak arası terlik ve rahat kıyafetler… Hepsi hazır, peki vücudunuz hazır mı? Yaz diyeti ile kısa sürede fit hale gelerek tatile hazırlanabilirsiniz. Peki, yaz diyeti nasıl yapılır?

03.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:26

Yaz tatilinde sahillerde güneşlenebilir, doğa parkurlarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama önce yaz diyeti ile fit hale gelmelisiniz. İşte zayıflatan yaz diyeti…

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1 HAFTALIK YAZ DİYET LİSTESİ

1.GÜN

Kahvaltı:1 kase çilek, 2 dilim kepek ekmek, tost,1 tatlı kaşığı bal

Öğle: 3 tatlı kaşığı muhallebi, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 6 parça hindi eti

Akşam: 5 kiraz, 3 ince dilim yağsız dana eti, 1 kase yoğurt, 1 ufak haşlanmış patates

2.GÜN

Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay veya kahve, 1 kase meyveli müsli

Öğle: 1 bardak nar suyu, 2 dilim kepek ekmekli tost

Akşam: 1 haşlanmış patates, 1 armut, 5 küçük parça ızgara tavuk eti

3.GÜN

Kahvaltı: 10 adet üzüm, 1 yumurta, 1 dilim dana jambon, 1 domates

Öğle: Salata, 1 haşlanmış patates, patatesin yarısı kadar peynir

Akşam: 3 top dondurma, 1 porsiyon bolonez soslu makarna

4.GÜN

Kahvaltı: 1 kase yoğurt , 1 kase taze meyve salatası (muz, çilek, kivi, armut)

Öğle: 1 domates , 2 ince dilim ızgara hindi eti

Akşam: 1 yemek kaşığı patates püresi, 1 porsiyon yaz sebzeleri türlü yemeği, az meyve

5.GÜN

Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 1 el kadar yufka ile gözleme

Öğle: 1 dilim kepek ekmek, 1 kase mercimek çorbası, 1 kivi

Akşam: 1 kase yoğurt, 5 tane köfte, 1 tane haşlanmış patates

6.GÜN

Kahvaltı: 1 elma, 1 kase ılık sütlü müsli

Öğle: 3 dilim karpuz, 2 dilim kepek ekmekli tost

Akşam: 1 porsiyon makarna, 1 porsiyon haşlanmış patates-havuç-bezelye garnitür, salata

7.GÜN

Kahvaltı: 1 dilim kavun, 1 yumurta ve 1 domatesli omlet

Öğle: 1 kaşık patates püresi, 1 porsiyon etli taze fasulye yemeği

Akşam: 1 porsiyon pirinçli semizotu yemeği, 1 kase meyve salatası,1 dilim kepek ekmek

Not: beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler öncesi doktorunuza başvurunuz.