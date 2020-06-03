Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır?
Yaz geldi ve tatil planları yapıldı. Biletler gidiş dönüş ayarlandı, güneş kremleri, güneş gözlükleri, parmak arası terlik ve rahat kıyafetler… Hepsi hazır, peki vücudunuz hazır mı? Yaz diyeti ile kısa sürede fit hale gelerek tatile hazırlanabilirsiniz. Peki, yaz diyeti nasıl yapılır?
Yaz tatilinde sahillerde güneşlenebilir, doğa parkurlarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama önce yaz diyeti ile fit hale gelmelisiniz. İşte zayıflatan yaz diyeti…
1 HAFTALIK YAZ DİYET LİSTESİ
1.GÜN
Kahvaltı:1 kase çilek, 2 dilim kepek ekmek, tost,1 tatlı kaşığı bal
Öğle: 3 tatlı kaşığı muhallebi, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 6 parça hindi eti
Akşam: 5 kiraz, 3 ince dilim yağsız dana eti, 1 kase yoğurt, 1 ufak haşlanmış patates
2.GÜN
Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay veya kahve, 1 kase meyveli müsli
Öğle: 1 bardak nar suyu, 2 dilim kepek ekmekli tost
Akşam: 1 haşlanmış patates, 1 armut, 5 küçük parça ızgara tavuk eti
3.GÜN
Kahvaltı: 10 adet üzüm, 1 yumurta, 1 dilim dana jambon, 1 domates
Öğle: Salata, 1 haşlanmış patates, patatesin yarısı kadar peynir
Akşam: 3 top dondurma, 1 porsiyon bolonez soslu makarna
4.GÜN
Kahvaltı: 1 kase yoğurt , 1 kase taze meyve salatası (muz, çilek, kivi, armut)
Öğle: 1 domates , 2 ince dilim ızgara hindi eti
Akşam: 1 yemek kaşığı patates püresi, 1 porsiyon yaz sebzeleri türlü yemeği, az meyve
5.GÜN
Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 1 el kadar yufka ile gözleme
Öğle: 1 dilim kepek ekmek, 1 kase mercimek çorbası, 1 kivi
Akşam: 1 kase yoğurt, 5 tane köfte, 1 tane haşlanmış patates
6.GÜN
Kahvaltı: 1 elma, 1 kase ılık sütlü müsli
Öğle: 3 dilim karpuz, 2 dilim kepek ekmekli tost
Akşam: 1 porsiyon makarna, 1 porsiyon haşlanmış patates-havuç-bezelye garnitür, salata
7.GÜN
Kahvaltı: 1 dilim kavun, 1 yumurta ve 1 domatesli omlet
Öğle: 1 kaşık patates püresi, 1 porsiyon etli taze fasulye yemeği
Akşam: 1 porsiyon pirinçli semizotu yemeği, 1 kase meyve salatası,1 dilim kepek ekmek
Not: beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler öncesi doktorunuza başvurunuz.