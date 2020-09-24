Yatalak hasta tabancayla nişanlısını yaraladı
24.09.2020 15:40 | Güncelleme: 24.09.2020 15:44
Samsun'da yatalak hasta olduğu öğrenilen bir kişi tabancayla nişanlısını yaraladı.
Samsun'da yatalak hasta olduğu öğrenilen bir kişi tabancayla nişanlısını yaraladı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.Ş.(30) beraber yaşadığı ileri sürülen nişanlısı S.A.(22) adlı genç kadını kalçasından tabancayla yaraladı. Sol ayağından ve sağ kalçasından vurulan S.A., Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN