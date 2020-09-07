Yasin Öztekin kimdir? Yasin Öztekin kaç yaşında, nereli? Yasin Öztekin babası kim?

Yasin Öztekin, iki abisiyle birlikte, babasının antrenörlük yaptığı Alemannia Scharnhorst takımı altyapısında 4-5 yaşlarında futbolun temel eğitimlerini aldı. Uzun süren eğitimlerinin ardından Borussia Dortmund antrenörlerinin dikkatini çekti. İşte, ayrıntılar...

YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Öztekin, 19 Mart 1987 tarihindeDortmund, Almanya'da dünyaya gelse de aslen Kırşehirli'dir. Sol açık mevkiide top koşturan oyuncu, iki abisiyle birlikte, babasının antrenörlük yaptığı Alemannia Scharnhorst takımı altyapısında 4-5 yaşlarında futbolun temel eğitimlerini aldı.

Sarı-mavi renkli amatör kulüpte iki yıl boyunca minikler kategorisinde forma giydikten sonra, davet edildiği il ve bölge karmalarında gösterdiği performansla Almanya'nın en iyi altyapı sistemine sahip Borussia Dortmund antrenörlerinin dikkatini çekti. Öztekin futbola başladıktan iki yıl sonra, ülkenin en büyük kulüplerinden birinin yolunu tutuyordu. 1996 yılında Borussia Dortmund ile amatör lisans sözleşmesi imzalayan Yasin, tam 10 yıl boyunca sarı-siyahlı takımın altyapısında çeşitli kademelerde forma giydi. Başarılı futbolcu 1.79 boyundadır. Öztekin evli ve iki çocuk sahibidir.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2006 - 2010 Borussia Dortmund II

2010 - 2011 Borussia Dortmund

2011 - 2012 Gençlerbirliği

2012 - 2013 Trabzonspor

2013 - 2014 Kayseri Erciyesspor

2014 - 2018 Galatasaray

2018 - 2019 Göztepe

2020 - Sivasspor

2015 -Türkiye