Yaşar Yıldırım kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler nelerdir?

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YAŞAR YILDIRIM KİMDİR?

Yaşar Yıldırım, 1956, Çukurca, Kızılcahamam doğumlu Türk siyasetçi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Bölümünde devam etmiştir. 1980 yılında Ülkü Ocakları Derneği Genel Başkanlığı yapmıştır. 1994 seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Kızılcahamam Belediye Başkanı seçilmiş, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinin kurucu başkanlığını yapmıştır. 1998 yılında MHP'ye dönmüş, 1999 seçimlerinde Yenimahalle Belediye Başkan adayı olmuş ancak bu seçimleri kazanamamış, 1999-2000 yılları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel başkan başdanışmanı olmuştur. 2000-2002 yılları arasında MHP Ankara İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2018 yılında yapılan kongre ile beraber MHP Başkanlık Divanı'na girmiştir ve halen MHP Genel Başkan Yardımcısıdır. Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.