Yasak Elma 77. bölüm izle! Yasak Elma 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 78. Bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 77. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asuman'ın Halit'le yaptığı konuşma Şahika'nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit'in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim'in arası tam düzelecekken, Şahika'nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Şahika'nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner'e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit'in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

YASAK ELMA 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ



YASAK ELMA DİZİSİ 77. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert