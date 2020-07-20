Yapı Kredi'den Kurban Bayramı için ihtiyaç kredisi müjdesi! Kurban Bayramı ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların Kurban Bayramı'nda da artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yeni bir kampanyaya imza atan Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi müjdesini verdi. :konuyla ilgili Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen açılamada bulundu. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, insanı merkeze alan "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla ülke ekonomisini ve müşterilerini desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de sınır tanımadan var güçleriyle müşterilerinin yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini belirten Ülgen, "Salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına müşterilerimize güçlü finansman destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisinin yanı sıra Kurban Bayramı'nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Verilen bilgiye göre, Yapı Kredi müşterileri; Bayram Kredisi için başvurularını evden çıkmadan, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi gibi dijital kanalların yanı sıra, "444 0 444" numaralı Müşteri İletişim Merkezi'nden de hızla ve kolayca yapabiliyor.