Yalova'da Kovid-19 denetimleri
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.
08.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:29
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimler yapıldı.
Yalova'da emniyet, sağlık, tarım ve belediye zabıta ekiplerinin katılımıyla il genelinde iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.
Kentin işlek caddelerinde bulunan kuaför salonu, güzellik merkezi, kafeterya, lokanta, kahvehane, restoran gibi işletmeler ile semt pazarları gezildi.
Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı, hijyen konularında iş yeri sahiplerine bilgi veren ekipler, eksik gördükleri hususlarda ise uyarılarda bulundu.