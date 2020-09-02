YALOVA CHP'li Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi veren kişi konuştu

CHP'li Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi veren kişi konuştu

YALOVA'da, CHP'li Muharrem İnce hakkında merkez disiplin kuruluna suç duyurusunda bulunan partili Niyazi Şahin, "Burası bakkal değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Parti suçu işlemektedir. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir" dedi.

Yalova CHP İl Başkanlığında geçmiş dönemlerde Disiplin Kurulu Üyeliği, İl Yöneticiliği ve Kurultay Delegeliği yapmış olan Niyazi Şahin (62), Muharrem İnce'nin 13 Ağustos'ta Ankara'da yaptığı açıklamaları için merkez disiplin kuruluna suç duyurusunda bulundu. Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaların partiye zarar verdiğini savunarak partiden ihraç edilmesi için disiplin kuruluna dilekçe verdiğini belirten Şahin, kısa süre içerisinde disiplin kurulunun dilekçeye cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 48 senedir CHP'ye hizmet ettiğini, dönem dönem Muharrem İnce ile birlikte çalıştığını da sözlerine ekleyen Şahin, "Muharrem Bey'in ulusal basına yaptığı açıklamadan sonra, yapılan açıklamanın partiye zarar verdiğine inandığımdan dolayı gittim hakkında disiplin suçu işlediğinden dolayı disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

'BURASI BAKKAL DEĞİL'

Yaptığı açıklamaların tamamına hitaben böyle bir dilekçe yazdığını dile getiren Şahin şunları söyledi:

"Ayın 13'ünde yaptığı açıklamanın tamamı için suç duyurusunda bulundum. Burası bakkal dükkanı değil. Partinin tüzüğü, programı ve yönetmeliği var. Kimden izin almış da öyle bir açıklama gereği duymuş. Kendi kafasına göre herkes açıklama yapabilir ama öyle bir harekette bulunuyorsa genel merkeze müracaatta bulunması gerekirdi. ya da partiden istifa edip memleketi mi gezecekti, ne yapacaksa ondan sonra yapacaktı. Senelerce Muharrem İnce ile beraber çalıştık. Muharrem İnce'ye de oy verdim. Böyle devam ederse partiden ihraç edilmesi gerekir. Parti suçu işlemektedir."