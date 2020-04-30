Yağmur Atacan kimdir? Yağmur Atacan kaç yaşındadır, nereli? Yağmur Atacan boyu ve kilosu

Yağmur Atacan, müzikle de ilgilendi ve bir dönem profesyonel olarak bateristlik yaptı, Arkhé ve Hi-Jack gruplarında çaldı. 2007 yılında oyuncu Pınar Altuğ ile evlenen Yağmur Atacan'ın Su adında bir kızı bulunuyor. Yağmur Atacan dizileri haberimizde.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde Gaziantep'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve müzisyen olarak tanınan Yağmur Atacan, Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğudur. Babasının asker olması nedeniyle Gaziantep'de doğdu.

FELSEFE BÖLÜMÜNDEKİ EĞİTİMİNİ YARIM BIRAKTI

Annesi diş hekimi olan Yağmur Atacan, ilkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle sahnede yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Eğitimine sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etti.

PROFESYONEL OLARAK BATERİSTLİK YAPTI

Müzik ile profesyonel anlamda ilgilenen Atacan, baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılında TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yürüttü.

2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlanan Yağmur Atacan, 12 Nisan 2008'de dünya evine girdi. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu. Son dönemde ticaret ile uğraşan Yağmur Atacan, 1,72 boyunca, 71 kilo ve Boğa burcudur.

YAĞMUR ATACAN DİZİLERİ

Sınav

Nefes Nefese

Doktorlar

Çılgın Dersane

İlk Aşkım

Bir Dilim Aşk

Lise Defter

Avanak Kuzenler