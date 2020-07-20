Yaban domuzu katledildi! Yaban domuzu yüzerek balıkçı barınağına gelerek saldırganlaştı

Zonguldak'da denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldırlaştığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlar tarafından vuruldu.

20.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:52

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.

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Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü

YABAN DOMUZU KARAYA ÇIKTI

Alaplı ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, su içinde yaban domuzunun yüzdüğünü fark etti. Bir süre kendi etrafında yüzen yaban domuzu, ardından teknelerin arasından karaya çıktı.

YABAN DOMUZU VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Barınak içinde koşturan yaban domuzu, paniğe neden oldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganlaştığı belirtilen yaban domuzu vurularak öldürüldü.