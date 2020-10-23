Xbox Series X indirime girdi! Xbox Series X ön sipariş fiyatı 1000 lira indirimli! Xbox Series X fiyatı, çıkış tarihi
Microsoft, 1 ay sonra çıkacak olan yeni nesil konsollarının ilk reklam filmini yayınladıktan sonra yeni nesil konsol Xbox Series X'in fiyatı da güncellendi. Xbox Series X / S fiyat, çıkış tarihi, özellikleri hakkında merak edilenler. Xbox Series X vs PS5 fiyatı, özellikleri
Yeni nesil konsolların özellikleri, oyunlarından çok ücreti konuşulmaya devam ediyor. İlk sunulduğu ve tanıtıldığı fiyattan 1000 TL daha ucuza ön siparişe çıkan Xbox Series X hakkında merak edilenleri sizler için derledik...
XBOX SERIES X, XBOX SERIES S FİYATI
Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.
MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı 9299 TL
MICROSOFT Xbox Series S 512 GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı 5399 TL
XBOX SERIES X ÖN SİPARİŞ FİYATI
İlk olarak 9299 TL olarak duyurulan fiyat, ön sipariş için 1000 TL indirimle bir teknoloji mağaza sitesi olan Vatan'da duyuruldu.
XBOX SERIES X KOLU FİYATI
İnternet üzerinden satışa sunulan Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatları da 999,00 TL olarak belirlendi. Fiyat siyah, beyaz ve mavi için de aynı şekilde geçerlidir.
Yurt dışında bu fiyatlar siyah ve beyaz kontrolcü için $59.99 / €59.99 fiyattan satışa sunuldu. Mavi olan kol ise $64.99 / €64.99 olarak listelendi.
Kontrolcü Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 ve mobil cihazlarda kullanılabilecek.