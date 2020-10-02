Xbox Series S ön sipariş! Xbox Series S fiyatı ne kadar? Xbox Series S özellikleri

Microsoft'un yeni nesil konsolları olan Xbox Series X internet üzerinden satışa sunuldu. Yeni nesil konsollarda yeni bir dönem başlarken, Xbox Series X hakkında merak edilenler.

XBOX SERIES S ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series S yeni nesil video oyun konsolu, 10 Kasım itibari ile piyasaya sürülecek.

XBOX SERIES S TÜRKİYE FİYATI

Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için fiyatlar belirlendi.

MICROSOFT Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu Beyaz fiyatı

Xbox Series S 5399 TL

MICROSOFT XBOX Series X 1TB Black fiyatı

Xbox Series X 9299 TL

XBOX SERIES S OYUNLARI

Assassin's Creed Valhalla

The Ascent

NBA 2K21

Cyberpunk 2077

Call of the Sea

DiRT 5

Watch Dogs Legion

Destiny 2

Forza Horizon 4

Yakuza: Like a Dragon

Xbox, Xbox 360, Xbox One oyunları ile uyumlu olacak.

2020 yılının sonlarında ise sadece Xbox Series X'e özel olacak 50 oyun yeni nesil konsol için ulaşılabilir olacak. Bu oyunlar arasında The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected yer alıyor.

Gears Tactics gibi oyunlar da optimize edilecek. Bu özellikler arasında ray tracing, 120 FPS, hızlı yükleme, Quick Resume gibi özellikler yer alacak.

XBOX GAME PASS NEDİR?

Microsoft tarafından 2017 yılında kullanıma sunulan Xbox Game Pass üyelik paketi pek çok oyunu deneyimleme fırsatı veriyor. Üyelik paketleri arasında iki farklı seçenek bulunuyor: Gold Live, Game Pass.

XBOX OYUNLARI XBOX SERIES S İLE ÇALIŞACAK MI?

Xbox Series S, dört Xbox neslinden binlerce oyunla uyumludur. Akıllı Teslimat özellikli oyunlarla, bir dijital oyunu bir kez satın alır ve o oyunun oynadığınız konsola en uygun olan sürümünü edinirsiniz. Xbox Series S tamamen dijital olduğu için, konsoldan dijital oyun kütüphanenize erişin ve oynamak istediğiniz oyunu seçin.

XBOX SERIES S ÖZELLİKLERİ NELER?

İşlemci

CPU. 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU. 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU

SOC Yonga Boyutu. 197,05 mm2

Bellek ve depolama

Bellek. 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

Bellek Bant Genişliği. 224 GB/sn hızında 8 GB, 56 GB/sn hızında 2 GB.

Dahili Depolama. 512 GB Özel NVME SSD

G/Ç Aktarım Hızı. 2,4 GB/sn (Ham), 4,8 GB/sn (Sıkıştırılmış, özel donanım sıkıştırma açma bloğuyla)

Genişletilebilir Depolama. Xbox Series X|S için 1 TB Genişletme Kartı desteği, dahili depolama alanıyla tamamen eşleşir (ayrı olarak satılır). USB 3.1 harici HDD desteği (ayrı olarak satılır).

Video Özellikleri

Oyun Çözünürlüğü. 1440p

Performans Hedefi. 120 FPS'ye Kadar

HDMI Özellikleri. Otomatik Düşük Gecikme Modu. HDMI Değişken Yenileme Hızı. AMD FreeSync.

Ses Özellikleri

L-PCM, 7.1'e kadar

Dolby Digital 5.1

DTS 5.1

Atmos ile Dolby TrueHD

Bağlantı noktaları ve Bağlantı

HDMI. 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası

USB. 3 adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası

Kablosuz. 802.11ac çift bant

Ethernet. 802.3 10/100/1000

Aksesuarlar radyosu. Özel çift bant Xbox Kablosuz radyo