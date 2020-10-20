Xbox Game Pass nedir? Xbox Game Pass oyunları nelerdir? Xbox Game Pass fiyatı ne kadar? Microsoft Xbox Game Pass'e Rainbow Six Siege'i de ekliyor!

Oyuncular için yepyeni bir deneyim sunan Xbox Game Pass EA Play ortaklığı sonrası, Xbox oyunlarının gelişimi de devam etmektedir. Xbox Game Pass nedir? Xbox Game Pass oyunları nelerdir? Xbox Game Pass fiyatı ne kadar?

XBOX GAME PASS NEDİR?

Xbox Game Pass'te 100'ün üzerinde yüksek kaliteli oyuna ve sürekli eklenen yeni oyunlara erişim bulunur. Konsol, bilgisayar veya her iki platformda oyun oynayanlar için bir plan mevcuttur. Aylık düşük bir ücret karşılığında Xbox Game Pass'e katılın ve yeni favori oyununuzu keşfedin.

XBOX GAME PASS KAYIT OLMA

https://xbox.com/gamepass adresinden en uygun olan Xbox Game Pass planını (Ultimate, Bilgisayar veya Konsol) seçebilir ve satın alabilirsiniz.

XBOX GAME PASS ULTIMATE

Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Live Gold'un tüm avantajlarının yanı sıra 100'ün üzerinde yüksek kaliteli konsol ve bilgisayar oyunu içerir. Sürekli yeni oyunlar eklenmeye devam eder, böylece oynamak için her zaman yeni bir şeyler bulabilirsiniz. Özel üye fırsatlarının ve indirimlerinin tadını çıkarın. En gelişmiş çok oyunculu ağda arkadaşlarınızla birlikte oynayın ve yeni favori oyununuzu keşfedin.

XBOX GAME PASS FİYATI

Farklı ödeme planları ile farklı özellikler sunan Xbox Game Pass fiyatları 5,90 ile 29,99 TL arasında değişiyor.

XBOX GAME PASS EA PLAY

Ekstra maliyet olmadan Xbox Game Pass'e gelecek EA Play ile EA'in başlıca oyunlarından oluşan bir koleksiyona erişim elde edin. Xbox Game Pass Ultimate üyeleri 10 Kasım'da Xbox Series X|S dahil olmak üzere Xbox konsollarında EA Play'in keyfini çıkarmaya başlayacak; Ultimate veya PC planına sahip üyeler de Aralık ayında Windows 10 bilgisayarlarda EA Play'in keyfini çıkarabilecek.

XBOX GAME PASS OYUNLARI NELERDİR?

Xbox Game Pass'de PC için toplam 208 oyun bulunmaktadır.

Xbox Game Pass'de konsol için toplam 242 oyun yer almaktadır.

Bilgisayar oyunları içerisinde en popüler oyunlar aşağıdaki gibidir. Yeni yapılan bir açıklamaya göre Rainbow Six Siege de Xbox Game Pass'e gelecek.

Drake Hollow

Forza Motorsport 7 Standard Edition

Age of Empires II: Definitive Edition

Crusader Kings III

Descenders

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gears 5

Gears 5 Ultimate Edition

Golf With Your Friends

Grounded - Oyun ön izleme

Halo: The Master Chief Collection

Microsoft Flight Simulator: Standard

Minecraft Dungeons - Windows 10

No Man's Sky

RESIDENT EVIL 7 biohazard

Sea of Thieves

State of Decay 2: Juggernaut Edition

The Outer Worlds

Totally Accurate Battle Simulator (Game Preview)

Wasteland 3 (PC)

World War Z