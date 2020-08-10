Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Wolverhampton Sevilla maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Wolverhampton Sevilla maçı ne zaman saat kaçta? Wolverhampton Sevilla maçı hangi kanalda? Wolverhampton Sevilla şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Wolverhampton Sevilla maçı: 11 Ağustos Salı saat 22.00'de oynanacak.

WOLVERHAMPTON SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Sevilla maçı beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON SEVİLLA ŞİFRESİZ Mİ?

Wolverhampton Sevilla maçı ücretli platform olan BEINSPORTS 'tan yayınlanacak.