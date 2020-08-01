WHO verilerine göre Cuma günü yeni koronavirüs vakalarında rekor artış oldu

Dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292.527.

En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812.

WHO'nun 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı.

WHO verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu. Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu.

Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya.

WHO ayrıca, pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Covid-19'un etkilerinin onlarca yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'de son bir günde yeni vaka sayısı 982

Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son üç günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 31 Temmuz itibariyle Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının toplamı 5.691 oldu. Toplam vaka sayısı da 230.873. Son bir günde kaydedilen yeni vaka sayısı da 982.

Vaka sayısındaki artışlarda en çok dikkat çeken iki Avrupa ülkesi de Fransa ve İspanya. İki ülkede de Covid-19 vaka sayıları, son haftaların en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa ve İspanya'da vaka sayısı artıyor

Önlemlerin hafifletildiği Fransa'da, Mayıs'tan bu yana ilk defa yedi günlük vaka sayısı 1000 eşiğini geçti.

Fransa anakarasında koronavirüs vakalarının sayısının bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 54 arttığı açıklandı.

Fransa Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre artış tüm yaş gruplarında görülürken, en çok 20-30 yaş arasındaydı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı sabit kalsa da hastaneye kaldırılan kişi sayısı arttı.

Son 24 saatte 1.377 kişide koronavirüs tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 oldu.

İspanya'da da sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı Haziran ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede yeni vaka sayıları iki gün üst üste 1000'ün üzerine çıktı.

İspanya ekonomisi zorda

İspanya ekonomisi de giderek zora giriyor. Cuma günü açıklanan resmi verilere gore ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 18,5 küçüldü.

Ülke ilk çeyrekte de yüzde 5,2 küçülmüştü.

Resesyon genellikle bir ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının iki çeyrek üst üste küçülmesi anlamına geliyor.

Ülkede en fazla etkilenen sektörler arasında, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 40 küçülen turizm ve ulaştırma sektörü de yer alıyor. Turizm sektörü önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 60 küçüldü.

İspanya'da Mart ayında başlatılan önlemler Mayıs ve Haziran aylarında gevşetilmeye başlanmıştı.

Fakat son dönemde İspanya'daki vaka sayıları tekrar artışa geçti. 30 Temmuz'da tespit edilen 2 bin 789 vaka, ülkede 11 Mayıs'tan beri görülen en çok sayıdaki vaka oldu.

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı durma noktasına getirmesi nedeniyle, euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre yüzde 12,1 düştü.

Euro bölgesi ekonomisi küçüldü

Eurostat tarafından açıklanan verilere göre 19 ülkeyi içerisine alan euro bölgesinde ekonomi yılın ikinci üç aylık döneminde ilk üç aylık döneme göre yüzde 12,1 küçüldü.

Euro bölgesinde ilk çeyrekte yüzde 3,6 küçülme yaşanmıştı.

İspanya ve Fransa'nın euro bölgesinde salgından ekonomik anlamda en kötü etkilenen yerler. Bu ülkeleri yüzde 12,4'lük daralma ile İtalya takip ediyor.

İngiltere'de bazı mekanlarda kısıtlamaların kaldırılması ertelendi

Diğer yandan İngiltere'de de Başbakan Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başlamasıyla bazı kamuya açık sosyal alanlarda kısıtlamaların kaldırılması sürecini ertelediğini duyurdu.

Bowling salonları, paten pistleri, kumarhaneler ve güzellik salonlarındaki bazı ünitelerin bu Cumartesi yeniden açılması bekleniyordu. Johnson, bu mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Hindistan doğa felaketiyle boğuşuyor

Koronavirüs nedeniyle 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Hindistan da bir yandan muson yağmurlarıyla mücadele ediyor.

Ülkenin Bihar eyaletinde muson yağmurları nedeniyle 300 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden olan Bihar'da 125 milyon kişi yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ülkelere her bin kişi başına bir doktor bulundurma tavsiyesi verirken Bihar'da bu oran 17 binde bir.

Hong Kong'da seçimler ertelendi

Hong Kong hükümeti, 5 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimi bir yıllığına ertelediklerini açıkladı.

Ertelemenin gerekçesi olarak koronavirüs gösterilse de, pandeminin demokrasiyi bastırmak için bir bahane olarak kullanıldığını söyleyenler de bulunuyor.

Çin'e bağlı özerk bölgenin yöneticisi Carrie Lam, ertelemeyi duyururken "Yedi aydır aldığım en zor karar oldu" dedi.

Guardian gazetesine göre kent, salgın başladığından bu yana en kötü dönemini bugünlerde yaşıyor.

Günlük vaka sayısının 100'ü aştığı kentte hastanelerin Covid-19 servislerindeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Kararda sosyal huzursuzluk ve siyasi istikrarsızlığın da payı bulunduğunu ima eden Lam, Çin hükümetinin kararı desteklediğini belirtti.