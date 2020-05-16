White Lines dizisi nedir? White Lines dizi konusu nedir? White Lines oyuncuları kimler? Le Casse de Papel yapımcısından yeni Netflix dizisi White Line

White Lines dizi Netflix'in yeni dizileri arasında gündem olan ve göze çarpan bir dizi oldu. Özellikle sevilen yapıt Le Casse de Papel yapımcısı tarafından yapımı üstlenen yeni dizi olan White Line, yabancı dizi hayranlarının beğenerek, keyifle ve heycanla izleyeceği bir dizi olacağa benziyor. White Line dizi hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. White Lines dizisi nedir? White Lines dizi konusu nedir? White Lines oyuncuları kimler?

WHİTE LİNES DİZİ KONUSU NEDİR?

Zoe Walker, ağabeyinin İbiza'da ortadan kaybolmasını araştırmak için sakin hayatını geride bırakarak adaya gelir ve burada hızla dekadan ve tehlikeli bir yola sapar.

White Lines

WHİTE LİNES DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Laura Haddock

Nuno Lopes

Marta Milans