Whatsap'ta büyük tehlike! Mesajlarınıza her yerden erişilebilir

Almanya Almanya Federal Suç Dairesi'nin WhatApp mesajlarını takip edebildiği ülke gündemine otururken ülkemizden d ekonu ile çarpıcı açıklamalar geldi. armara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık bilgisayarda WhatsApp açmak için kullanılan QR koda sahip olanın her yerden mesajlara ulaşabileceğini ifade etti.

QR KOD TEHLİKESİ

Peki WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında kritik uyarılarda bulundu. Kırık, masaüstü bilgisayarlar WhatsApp'ı açmak için kullanılan QR koda sahip olmanın her yerde mesajlara ulaşım sağlayabileceğini vurgulayarak kullanıcılara uyarılarda bulundu.

"BKA WHATAPP'A GELEN HER MESAJI İZLEYEBİLEN BİR METODA SAHİPTİR"

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.