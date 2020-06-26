Wesley Sneijder ekonomik zarara uğradığını açıkladı! Wesley Sneijder ne kadar zarar etti?

Wesley Sneijder, futbolun ardından ticarete atıldıktan sonra yaklaşık 10-15 milyon euro zarar ettiğini açıkladı. Türkiye'de de birçok inşaat girişimi bulunan eski futbolcunun biyografisinde, aynı zamanda özel hayatına ilişkin de açıklamalar yer alıyor.

WESLEY SNEİJDER NE KADAR ZARAR ETTİ?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, biyografisinde, mali durumu ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu ve bugüne kadar dolu dolu yaşadığını belirten eski yıldız, Türkiye'deki inşaat yatırımının da aralarında bulunduğu bazı ticari girişi nedeniyle 10-15 milyon euro kaybettiğini söyledi.

SNEİJDER, HAYATINA DAİR SAMİMİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Biyografi kitabında, ekonomik olarak işlerin aniden ters gittiğini dile getiren Sneijder, "Şu anda İbiza'daki restoranımı yeniliyoruz. Ama tabii bu yatırım işe yaramıyor. Türkiye'de yeni dairelere yatırım yaptım. Bu proje halen devam ediyor. Yatırımlarımdan birçok şekilde 10-15 milyon euro para kaybettim. Evet korkunç ama ölümcül değil. Şimdi çok fazla bir gelir olmasa da hala ayaktayım. Daha 36 yaşındayım ve devam ediyorum" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan bir kraliyet üyesiymişçesine yaşadığını da belirten eski oyuncu, ''Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum.'' dedi.