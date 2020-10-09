Weecoins ile alışverişte yeni dönem

Weecomi'nin Rusya Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerde hizmet sunduğunu belirten Weecomi international Kurucu Başkanı Özkan Cıbır; "Weecoins, 2013 yılında kurulan Weecomi International firmasının bir alt kuruluşudur. Weecoins ile kullanıcılar, uçak bileti, otel rezervasyonu ve online alışverişler gibi günlük alışverişlerini tek bir platform üzerinden kripto paraları kullanarak gerçekleştirebilecek." dedi.

Weecomi International'in dünya üzerinde müşteriler ile mağazalar arasında bir alışveriş köprüsü kurduğunu belirten Özkan Cıbır; "Weecomi International'in şu anda 10.000'i aşkın anlaşmalı mağazası ve yaklaşık 270.000 müşterisi bulunuyor. Bu büyük ağdan faydalanarak kripto para kullanımını arttırmak isteyen Weecomi, 2021 yılında anlaşmalı olduğu mağazalarda Weecoins'i müşterilerinin kullanımına açacak. Toplamda 900.000.000 adet üretilecek olan Weecoins'in üretimi 5 yılda tamamlanacak. 20 ülkede yatırımcısı bulunan Wecoins, şubat ayından bu yana 0,08 dolardan 0,30 dolara yükselerek 4 kat kazandırdı."

"Ücretsiz mobil uygulama"

Özkan Cıbır; "Ücretsiz bir mobil uygulama olan Weecoins Cüzdan, alışverişin, ödemenin ve para kazanmanın mümkün olduğu bir ekosistem oluşturuyor. Weecoins kripto cüzdanı olan cüzdan kullanıcılar Weecoins ile alışveriş,

kripto para birimlerinin kredi kartı ile alımı, Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini alma, gönderme ve saklama işlemleri, Weecomi uygulamasından yapılan alışverişlerden elde edilen puanları ve coin'leri kullanma imkanı ve ortak olunan ödeme platformları ile ödeme yapma imkanı sahip oluyorlar. Weeswaps'ı ise Türkiye'nin en yenilikçi dijital varlık işlem platformu olarak tanımlıyoruz. Weeswaps kullanıcıları, hızlı alış-satış seçenekleri ile işlemleri istedikleri fiyattan beklemeden gerçekleştirebiliyor. Tüm dijital varlıklar fiziksel güvenliği sağlanmış çevrimdışı cüzdanlarda muhafaza edebiliyorlar."