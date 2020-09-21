WandaVision dizisinden ilk fragman geldi! Wanda Vision'ın konusu nedir? WandaVision oyuncuları kimler? WandaVision ne zaman, hangi platformda olacak?

Marvel Sinematik Evreni'nde geçen WandaVision dizisinden ilk fragman yayınlandı. İlk olarak 2020 yılında yayınlanmasına karar verilen dizinin de pandemi nedeniyle tarihinin ertelendiği düşünülmüştü fakat yayınlanan fragmanla birlikte dizinin bu yıl içerisinde çıkacağı kesinleşmiş oldu.

Disney+'ın 2020'de yayınlanacak içeriklerinden oluşan tanıtım videosu içerisinde yer alan WandaVision, bekleyenlerini heyecanlandırdı. Dizinin ilk fragmanı Emmy Ödül Töreni sırasında yayınlandı.

WANDA VISION'IN KONUSU NEDİR?

Scarlet Witch ve Vision karakterlerine odaklanan dizi, bu yıl izleyici ile buluşacak.

WANDAVISION OYUNCULARI KİMLER?

Elizabeth Olsen - Scartlet Witch

Paul Bettany - Vision

Kat Dennings - Darcy Lewis

Kathryn Hahn

Randall Park - Jimmy Woo

Teyonah Parris - Monica Rambeau

Shane Berengue - Tactical S.W.O.R.D. Ajan

Shaun MacLean

Vinny Costa

Alexandra McGuire

WANDAVISION NE ZAMAN ÇIKACAK? WANDAVISION HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Disney+'ta yayınlanacak olan dizi, Marvel Sinematik Evreni ile doğrudan bağlantılı olacak. Bu konuda bir ilki de gerçekleştirebilir. Marvel evreni ile doğrdudan bağlantılı olan dizilerden biri olan WandaVision dizisinin yayın tarihi henüz belli değil.

WANDAVISION YÖNETMENİ KİMDİR?

Game of Thrones, Mad Men ve Fargo gibi önemli yapımların altına imza atan başarılı yönetmen Matt Shakman'ın yönettiği dizi, epik Marvel filmleri ile sitcom tarzı bir dizi karışımı olacak. Toplamda altı bölümden oluşan dizinin birbirinden oldukça uzak duran bu iki konsepti bir araya getirme şekli de büyük merak uyandıracak gibi duruyor.