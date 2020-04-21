10 adımda Ramazan ayına hazırlanmanızı sağlayan püf noktaları ile 17 saati bulan oruç, sizin için daha kolay hale gelecek. Peki, Vücudumuzu Ramazan'a nasıl hazırlarız? 10 adımda vücudunuzu Ramazan'a hazırlayın! İşte sağıklı ipuçları!

1. PORSİYONLARI KÜÇÜLTÜN

Ramazan öncesi beslenme düzeninizde küçük değişikliklere gidebilirsiniz. Ana yemeğin porsiyonunu küçültmek ve yemeğe çorba içerek başlamak, hem porsiyonları küçültmek hem de vücuda sıvı alımını sağlayacağı için sağlıklı bir uygulama olacaktır.

2. DAHA FAZLA SU TÜKETİN

Günde en az 8-10 bardak su içmeniz özellikle yaz aylarına denk gelen Ramazan'ın vücuda etkilerini azaltmak için ideal bir yöntemdir. Günlük su tüketimine sadece Ramazan için değil her zaman dikkat etmelisiniz.

3.KAHVALTILARI DAHA ERKEN YAPIN

Kahvaltı yapmayanlar ya da kahvaltıyı geç saatte yapanlar Ramazan öncesi kahvaltılarını erken saatte yapmaya başlayarak sahur-iftar öğün dengesine vücutlarını hazırlayabilirler.

4.YAĞLI VE AĞIR YİYECEKLERDEN UZAK DURUN

Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatmak, rahat oruç tutmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak durarak sindirim sisteminizi Ramazan'a hazırlayabilirsiniz.

5. TUZA VEDA EDİN

Ramazan ayında ve ve öncesinde tuz tüketiminden uzak durmanız gerekiyor. Turşu, fıstık ve tuzlu kraker gibi besinlerden uzak durmak en doğrusu olacaktır. Zeytin ve peynir tüketiminde de tuz oranında ölçülü olmanız gerekiyor.

6. BESİN TERCİHLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Ramazan öncesinde beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Öğünlerinizden çıkarmanız gereken besinler olduğu gibi eklemeniz gereken besinler de var. Salatalık, domates gibi sindirimi kolay besinleri menülerinize ekleyebilirsiniz. Az yağlı peynir ve yumurta da menülerinize eklenecek besinlerdendir. Meyve sebzeleri daha sık tüketmek de Ramazan öncesinde sindirim sisteminizin hazırlanmasına yardım edecektir.

7. UYKU DÜZENİNİZİ AYARLAYIN

Ramazan öncesi uyku düzeninizde değişikliğe gidin. Normal uyku saatinizden 1-2 saat önce uyumaya başlayarak vücudunuzu sahurda uyanmaya alıştırabilirsiniz.

8. AĞRI KESİCİ İLAÇLAR KULLANMAYIN

Ağrı kesici ilaçlar ülser ve mide tahrişi gibi sorunlara yol açar. Ağrı kesici ilaçların olumsuz etkilerinden korunmak için bu ilaçları doktor kontrolünde almanız gereklidir.

9. DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Ramazan öncesinde oruç tutmanızı etkileyecek sağlık sorunlarınızın olduğunu düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun ve doktorunuzun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak adımlar atın.

10. MEYVE SEBZEYE AĞIRLIK VERİN

Ramazan öncesinde sindirim sisteminizin oruç temposuna hazırlanması için meyve sebze tüketimine ağırlık vermelisiniz. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olan meyve ve sebze tüketiminde aşırıya kaçmadan belirli oranlarda beslenme düzeninize ekleyebilirsiniz.