Vodafone, VISA işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni nesil mobil ödeme çözümü vodafone Pay'i tanıttı

VODAFONE PAY 1 YILDA 1 MİLYON KULLANICIYA ULAŞACAK

3 Eylül 2020 – Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 8 yıl önce Cep Nakit Kart ile adım attığı mobil finansal hizmetler alanındaki büyümesini sürdürüyor. Müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak güvenli mobil ödeme altyapılarına yatırım yapan Vodafone, yıllık bazda işlem hacmi %148, kullanıcı sayısı ise %112 artan Vodafone Mobil Ödeme servisinin ardından şimdi de yeni Vodafone Pay ürün ailesiyle müşterilerinin mobil ödeme alanında en iyi dijital iş ortağı olmayı hedefliyor. Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart'tan oluşan yeni ürün ailesi, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, mağaza içi ve online alışveriş ve Sosyal Ödeme özellikleriyle kullanıcıların günlük hayatının önemli bir parçası olacak. Visa işbirliğiyle hayata geçirilen Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM'lerde hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Vodafone Pay ürünleriyle, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

Vodafone'un yeni mobil ödeme çözümleri, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel'in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Engin Aksoy: "Mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik"

Dijitalleşmenin ödeme alışkanlıkları başta olmak üzere tüm finansal işlemlerde hızlı bir değişimi beraberinde getirdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Teknoloji iletişimi şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda mobil finansal hizmetler alanını da sahipleniyoruz. 'Techfin' olarak tanımladığımız bu alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Mobil ödeme pazarına 8 yıl önce girdik. Ekim 2012'de Cep Nakit Kart, Kasım 2013'te Vodafone Cep Cüzdan ürünlerini sunduk. Buradaki tecrübelerimizi farklı bir boyutta yeniden canlandırıyoruz. Bugün müşterilerimiz Vodafone Mobil Ödeme servisimiz sayesinde, Google Play, Apple App Store, Spotify gibi 2 binden fazla anlaşmalı işyerinden yapacakları alışverişleri saniyeler içinde gerçekleştiriyor. Mobil Ödeme servisimiz, her yıl hem kullanıcı sayısı hem de işlem hacimleri bazında yüksek oranlarda büyüme kaydediyor. Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, zaten odağımızda olan mobil ödemeler alanındaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik. Vodafone Pay Uygulaması, 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabileceği yeni nesil bir mobil cüzdan uygulaması. Vodafone Pay Kart ise hem sanal hem de fiziksel olarak kullanılabilen bir ön ödemeli alışveriş kartı. Vodafone Pay ürün ailesi, 7/24 anında para transferinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştıracak. Sosyal Ödeme özelliği ile ortak etkinliklerin harcamaları arkadaşlar arasında Alman usulü kolayca paylaşılabilecek. Ayrıca, çeşitli telekomünikasyon faydaları ile daha avantajlı kullanım imkânı sunacak. Vodafone olarak, mobil ödeme alanında müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Merve Tezel: "Dijitalin herkes için ulaşılabilir olması önemli"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise şöyle konuştu:

"Alışverişin sağlık önceliklerimiz ile beraber hızla dijitalleştiği bu dönemde dijitali her kesime ulaştırmak önemli. Günümüzde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların önceliği olmalı. Visa olarak, doğrudan banka tüketicisi olmayan kitleleri teknolojiyi iyi kullanarak finansal sisteme kazandıran ve bu sayede ekosistemin büyümesine katkı sağlayan iş ortaklarıyla çalışmayı önemsiyoruz. Vodafone Pay, tam da farklı kanal ve hizmet sağlayıcılarının geniş kitlelere ulaşması gereken bir dönemde hayata geçiyor. Vodafone'un geniş müşteri ağı sayesinde banka hesabı olmayan pek çok kişi bir ödeme kartına sahip olabilecek. Teknolojiyi etkin kullanan genç tüketiciler ise Vodafone Pay mobil cüzdanlarından ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile teknolojiyi gündelik yaşama entegre eden bu çözümün bir parçası olmaktan ötürü mutluyuz."

7/24 anında para transferi

Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart'lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM'lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması'na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart'ını kullanarak tüm ATM'lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay sayesinde online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor.

Operatör bağımsız hizmet

12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması'nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Vodafone Pay ile mesaiden ve tatilden bağımsız olarak 7/24 anında para transferi yapılabiliyor. Aylık maksimum bakiye limiti 750 TL, ATM'lerden para çekme limiti ise 300 TL olan Vodafone Pay Kart ile harcamalar kontrol altına alınabiliyor.

Ortak harcamalarda eşit paylaşım

Vodafone Pay'i farklı kılan en önemli özelliği, harcamaları Alman usulü paylaşmayı sağlayacak Sosyal Ödeme. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde arkadaşlarıyla ortak etkinliklerinin harcamalarını kolayca paylaşabiliyor. Bunun için, Vodafone Pay uygulaması üzerinden bir grup oluşturuluyor. Oluşturulan gruba eklenen harcama tutarı grup üyelerine eşit olarak bölünüyor. Her bir üye, kendine düşen payı, grup sahibine Vodafone Pay aracılığıyla gönderiyor.

Bankacılık müşterisi olmayana kolaylık

Vodafone Pay, 12 yaş üstü tüm akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. Online oyun oynamayı seven ve oyun içi satın almalar yapan; bankacılık faaliyetlerinde bulunmayan ve herhangi bir kart kullanımı olmayan; bankacılık ve kredi kartı kullanmayan yakınlarına para gönderen ya da askerlik görevini sürdüren kişiler, Vodafone Pay ürünlerini rahatlıkla kullanabiliyor.

Temassız ödeme yakında

Vodafone, yakın gelecekte Vodafone Pay ailesine yeni özellikler katmaya hazırlanıyor. Buna göre, Vodafone Pay uygulamasını Android tabanlı kullananlar, tanımlı kartları ve uygulamaları varsa Yakın Alan İletişimi (NFC) ile temassız ödeme yapabilecek. Sadece Android'de geçerli olacak bu özellik ön ödemeli kartlar için Türkiye'de ilk olacak. Vodafone Pay ile ulaşım kartlarına yükleme yapılabilecek. Vodafone faturalarına ek olarak, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet faturalarına ait ödemeler de uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, QR kodla menü okunabilecek ve ödeme yapılabilecek; oyunlar için e-pin satın alınabilecek; bankalara 7/24 IBAN ile para transferi yapılabilecek.

Visa logolu her yerde kullanılabilecek

Vodafone Pay, dünyanın en büyük ödeme ağlarından biri olan Visa işbirliğiyle sunuluyor. Bu işbirliği sayesinde dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM'lerde Vodafone Pay ile hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Visa logolu Vodafone Pay Kart sahipleri, Visa'nın çeşitli kampanya ve ayrıcalıklarından da faydalanabilecek. Visa, ödeme sistemleri alanındaki bilgi ve tecrübesi ile yeni ürün geliştirme ve danışmanlık anlamında Vodafone'a destek olurken, Uygulama Programlama Arayüzü (API) paylaşımlarıyla da katkıda bulunacak. İki global firmanın işbirliği, tüketici tarafında da güvenilir bir kullanım deneyimi sağlayacak.

Düşük maliyetli çözüm

Kullanıcılar, fiziksel Vodafone Pay Kart'ı Vodafone mağazalarından 5 TL'ye satın alabiliyor. Vodafone Pay Kart, banka hesabı açmadan, başvuru ya da sözleşme imzalamaya gerek olmadan ve 18 yaş limitine takılmadan, hemen alınabiliyor. Kullanıcılar, ilgili ay içinde Vodafone Pay ile işlem yaptığı takdirde "Aylık Kullanım Ücreti" olarak 2 TL ödüyor. Kullanım söz konusu olmadığı durumda, kullanım ücreti ödenmiyor. Bakiyesi olmayan kartlardan hizmet bedeli alınmıyor. Vodafone Pay Kart'a bakiye yükleme için ise 1 TL'den başlayan ücretler uygulanıyor. Bu işlem ücretleri, lansmana özel, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak.

Vodafone Pay uygulaması ve Vodafone Pay Kart işlemleri için 0850 215 13 03 no'lu Vodafone Çağrı Merkezi aranabiliyor. Ayrıca, vodafonepay.com.tr adresinden detaylı bilgi alınabiliyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu'nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, "herkes için dijital bir gelecek inşa etme" vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye'nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL'ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Visa Inc. hakkında

Visa Inc. (NYSE: V) dijital ödemeler sektöründe dünyanın lider şirketidir. Misyonumuz en yenilikçi, güvenilir ve güvenli ödeme ağı aracılığıyla dünyayı birbirine bağlamak; bireylerin, işletmelerin ve ekonomilerin başarılı olmasına ve büyümesine olanak sağlamaktır. Gelişmiş global veri işleme ağımız olan VisaNet, dünyanın dört bir yanında güvenli ve güvenilir ödemeleri mümkün kılar ve saniyede 65.000'den fazla ödemeyi işleme kapasitesine sahiptir. Şirketin durmaksızın yenilikçiliğe odaklanması, her cihazda internet üzerinden ticaretin hızla büyümesine katkı sağlar. Aynı zamanda da herkes için, her yerde nakitsiz gelecek hayalinin itici gücüdür. Dünya analogdan dijitale geçerken, Visa olarak markamızı, ürünlerimizi, çalışanlarımızı, ağımızı ve ölçeğimizi ticaretin geleceğini yeniden şekillendirmek üzere yönlendiriyoruz. Daha fazla bilgi için visa.com.tr ve @Visa_TR adreslerini ziyaret edebilirsiniz.