Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligin 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin 50 puanı bulunuyor. Kasımpaşa ise 36 puana sahip.

4 MAÇTA 2'ŞER GALİBİYET VE YENİLGİ

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

6 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin ve Domagoj Vida'nın 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.

QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens, Boyd, Diaby, Burak Yılmaz.

KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Meriah, Hadadi, Fernandes, Aytaç, Hajradinovic, Pavelka, Quaresma, Thiam, Koita.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Caner'in sol kanattan arka direğe yerden gönderdiği topu iyi tamamlayan Boyd'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-0

Dakika 9: Karşılaşmada sakatlanan Beşiktaşlı Burak Yılmaz yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

Dakika 17: Kasımpaşa beraberlik golüne çok yaklaştı. Thiam'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Koita'nın vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

Dakika 21: Kasımpaşa, Koita'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Thiam'ın kafa pasıyla kale önünde bomboş kalan Koita'nın plase vuruşu ağlarla buluştu.

Dakika 29: Hajradinovic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşu yakın direkten ağları havalandırdı: 2-1

Dakika 30: Aytaç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu Ruiz kale çizgisinden çıkarıp kornere gönderdi.