Virüsün yayılma hızı azaldı mı? Koronavirüsün yayılma hızı düşecek mi? Koronavirüs yayılma haritası

Koronavirüs vaka oranlarındaki en yüksek değeri Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz gün açıkladı. Konu ile alakalı olarak Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu duyururken, virüsün yayılma hızında değişiklik olmadığını da ekledi. Peki, koronavirüs yayılma haritası İstanbul'da nasıl?

VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda yanlışi bilinen bir kanıya açıklık getirdi. Koca, ''VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı.'' ifadelerini kullanarak, yeni tip koronavirüsün yayılma hızında hiçbir değişiklik olmadığına değindi.

KORONAVİRÜS YAYILMA HIZI DÜŞECEK Mİ?

Vatandaşların normalleşme süreci ile sokaklarda olduğu şu dönemde vaka oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Sokağa çıkma yasakları, tedbirler ile birlikte düşen vakalar, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla bir nebze artış gösterdi. Günlük ölüm oranlarında bariz değişim olmamakla birlikte günlük uygulanan test sayısı da artmaya devam ediyor.

Koronavirüs yayılma haritası grafiği (Türkiye)

Fahrettin Koca, vaka oranlarındaki değişimi göz önünde bulundurarak halkın, koronavirüsün yayılma hızının azaldığına yönelik düşüncelerinin yanlış olduğunu belirtti. Yayılma hızının tamamen kişinin alacağı önlemlerle alakalı olduğunu bildirdi. Kurallara uyulmasının ve kişisel dikkat, özenin covid-19'un yayılma hızında düşüşe neden olacağı bekleniyor.

25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 52 bin 303 test yapıldı ve bin 458 yeni vaka tespit edildi. Günlük ölüm ise 21 şeklinde açıklanırken, bin 472 iyileşen hasta sayısına ulaşıldı. Diğer yandan toplam vaka sayısı 193 bin 115 oldu, toplam vefat sayısı da 5 bin 46 olarak açıklandı.

Koronavirüs yayılma haritası (Dünya)