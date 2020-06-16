Virüs tedbirlerini hiçe sayıp intihar girişimini görüntülemek için yarıştılar

İzmit'te intihar etmek için çatıya çıkan şahsı polis ikna etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahsı cep telefonları ile görüntülemek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarını unutarak birbirleri ile yarıştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Belde Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. isimli bir şahıs sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı intihar etmek isteyen vatandaşı ikna etmek çalışma başlattı.

Polisin ikna ettiği şahsı görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar

Çevredeki vatandaşlar ise olay yerine gelerek binanın çatısında intihara kalkışan vatandaşı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Sosyal mesafe kurallarını dikkate almayan vatandaşların birçoğunun ise maske takmadıkları görüldü. Polis ekipleri tarafından İ.A isimli şahıs yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna edilerek çatından indirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.