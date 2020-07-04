Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Villarreal Barcelona maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, Villarreal Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda? Villarreal Barcelona şifresiz mi?

VİLLARREAL BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Villarreal Barcelona maçı:

5 Temmuz Pazar 23.00'te oynanacak.

VİLLARREAL BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal Barcelona maçı BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

VİLLARREAL BARCELONA ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal Barcelona maçı ücretli platform olan BEINSPORTS 'tan yayınlanacak.