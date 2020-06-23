Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş kaç yaşında, nereli?

Veyis Ateş eşi kim? Habertürk TV'de çeşitli programlarla izleyici karşısına çıkan Veyis Ateş, 2016 yılında eşi Kevser Ateş ile yollarını ayırdı. Habertük'te haber bültenleri ile ekrana gelmeye devame den Ateş, 2018 yılında Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmişti.

VEYİS ATEŞ KİMDİR?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır.